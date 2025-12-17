Hank y Tank se llevan una importante victoria ante OTM

Tras volver de su gira por Japón, Hank Walker y Tank Ledger buscan recuperar terreno dentro de la competitiva división por parejas de NXT. Enfrente tuvieron a OTM, representados por Lucien Price y Bronco Nima, un equipo agresivo que no dio tregua.

Bronco Nima y Tank Ledger iniciaron el combate con intensidad, con OTM imponiendo su poder desde los primeros intercambios. Nima derribó a Ledger con tackles y permitió que su equipo controlara el ritmo, castigando de manera constante y evitando que Hank y Tank encontraran continuidad en sus relevos.

Lucien Price y Bronco Nima mostraron una coordinación sólida, combinándose para castigar a Ledger con stomps, powerslams y ataques en la zona de las cuerdas.

Hank Walker logró intervenir en momentos clave, pero OTM volvió a tomar el control con maniobras de alto impacto, incluyendo una powerbomb en paralelo que dejó a ambos rivales tendidos. La experiencia y contundencia del dúo parecían encaminar el combate hacia una victoria segura.

El punto de quiebre llegó cuando Tank consiguió zafarse del castigo y dio el relevo a Walker, quien entró con una ofensiva desbordada. El combate se sumió en el caos, con ambos equipos intercambiando ataques y llevándose la acción hasta la parte superior del esquinero, donde Price aplicó un superplex sobre Hank.

Momentos clave

En los instantes decisivos, Hank Walker sorprendió a Bronco Nima con un toque de espaldas mientras Tank Ledger retenía a Lucien Price, impidiendo que rompiera la cuenta. El árbitro completó el conteo de tres, sellando una victoria tan inteligente como significativa.

¿Qué pasará ahora?

La victoria confirma que el regreso de Hank y Tank desde Japón no fue en vano y los coloca nuevamente en el radar de la división por equipos de NXT.

LA LUCHA SIGUE...
