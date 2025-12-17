Hank y Tank se llevan una importante victoria ante OTM

Tras volver de su gira por Japón, Hank Walker y Tank Ledger buscan recuperar terreno dentro de la competitiva división por parejas de NXT. Enfrente tuvieron a OTM, representados por Lucien Price y Bronco Nima, un equipo agresivo que no dio tregua.

Bronco Nima y Tank Ledger iniciaron el combate con intensidad, con OTM imponiendo su poder desde los primeros intercambios. Nima derribó a Ledger con tackles y permitió que su equipo controlara el ritmo, castigando de manera constante y evitando que Hank y Tank encontraran continuidad en sus relevos.

Lucien Price y Bronco Nima mostraron una coordinación sólida, combinándose para castigar a Ledger con stomps, powerslams y ataques en la zona de las cuerdas.

Hank Walker logró intervenir en momentos clave, pero OTM volvió a tomar el control con maniobras de alto impacto, incluyendo una powerbomb en paralelo que dejó a ambos rivales tendidos. La experiencia y contundencia del dúo parecían encaminar el combate hacia una victoria segura.

El punto de quiebre llegó cuando Tank consiguió zafarse del castigo y dio el relevo a Walker, quien entró con una ofensiva desbordada. El combate se sumió en el caos, con ambos equipos intercambiando ataques y llevándose la acción hasta la parte superior del esquinero, donde Price aplicó un superplex sobre Hank.

► Momentos clave

En los instantes decisivos, Hank Walker sorprendió a Bronco Nima con un toque de espaldas mientras Tank Ledger retenía a Lucien Price, impidiendo que rompiera la cuenta. El árbitro completó el conteo de tres, sellando una victoria tan inteligente como significativa.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria confirma que el regreso de Hank y Tank desde Japón no fue en vano y los coloca nuevamente en el radar de la división por equipos de NXT.