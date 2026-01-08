Hangman Page y Swerve Strickland derrotan a The Opps

La rivalidad alrededor de Samoa Joe sigue escalando y esta vez tomó forma en un combate sin reglas. «Hangman» Adam Page y Swerve Strickland llegaron decididos a cobrar cuentas pendientes contra The Opps, señalados como aliados clave del excampeón mundial de AEW.

Desde el inicio, con luces bajas y un ambiente intimidante, Adam Page y Swerve Strickland apostaron por la violencia. Sin embargo, Hook y Powerhouse Hobbs respondieron con su fortaleza física, llevando la pelea a ringside y castigando sin contemplaciones en el filo del ring y con armas improvisadas.

El combate escaló rápidamente con sillas, mesas, grapadoras y bloques de cemento. Page y Swerve arriesgaron todo, pero Hobbs demostró su poder al estrellar a Strickland sobre los bloques, quedándose a segundos de la victoria. La intervención de Prince Nana y la resistencia de Hangman mantuvieron con vida al equipo decidido a vengarse.

La llegada del Opps Dojo complicó aún más el panorama, aunque Page y Swerve lograron liberarse y responder con ataques coordinados. Tras una secuencia devastadora que incluyó un Swerve Stomp y un Deadeye sobre los bloques de cemento, el dominio comenzó a inclinarse definitivamente.

► Momentos claves

El castigo final a Hobbs sobre los bloques de cemento marcó el punto de quiebre del combate. Minutos después, Hook fue neutralizado con una combinación de House Call y Buckshot Lariat, siendo colgado del ring hasta verse obligado a rendirse, sellando una victoria que fue más simbólica que deportiva.

► ¿Qué pasará ahora?

Más allá del triunfo, el mensaje fue claro: Hangman Page y Swerve Strickland no olvidan la ayuda que The Opps brindaron a Samoa Joe. Con esta demostración de brutalidad, ambos dejaron claro que su verdadero objetivo es el excampeón de AEW, y que la venganza apenas comienza.