«Hangman» Page vs. Darby Allin, por primera vez, en AEW Dynamite

Con el amplío elenco de talentos que posee AEW, no es muy inusual ver un emparejamiento inédito. Aunque sí que lo es cuando este lo protagonizan dos nombres que llevan con la empresa desde sus inicios.

«Hangman» Page y Darby Allin, en cinco años vinculados a AEW, nunca se han enfrentado individualmente bajo sus focos. Y mañana, como parte del último episodio de Dynamite de julio, lo harán por primera vez. No obstante, sí se han visto las caras, una sola vez, durante el segundo crucero luchístico de Chris Jericho en 2020.

La semana pasada, Page y Allin estuvieron en bandos opuestos como parte del combate «Blood & Guts», de ahí la justificación del duelo. Y el «Team AEW» logró llevarse la victoria precisamente por Allin, quien amenazó con, literalmente, quemar vivo a Jack Perry, provocando que el «Team Elite» se rindiera y de paso agenciándose una oportunidad titular contra el chico de la jungla en All In 2024.

Desde la Bon Secours Wellness Arena de Greenvile (Carolina del Sur, EEUU), AEW presentará este miércoles nueva edición de Dynamite, con el siguiente menú provisional.

This Wednesday, July 31@BSWArena Greenville, SC

Wednesday Night #AEWDynamite

On TBS at 8pm ET/7pm CT!



Hangman Page vs @DarbyAllin



After their sides went to war last Wednesday in Blood And Guts, Hangman Adam Page fights Darby Allin for the first time ever on TBS this Wednesday! pic.twitter.com/MqVA2ufXy7