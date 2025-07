Hangman Page triunfa ante los Death Raiders

En una lucha intensa, Hangman Adam Page, Mark Briscoe y Powerhouse Hobbs se llevaron una dura victoria ante los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta), en un combate lleno de acción dentro y fuera del ring.

El inicio fue favorable para el equipo de Page, con Hobbs dominando físicamente a Claudio y Mark Briscoe utilizando su característico estilo para castigar a Yuta. La situación cambió cuando Moxley intervino por la espalda para ayudar a Wheeler, mientras Marina Shafir atacó a Hobbs en ringside. Los Death Riders aprovecharon las distracciones y aplicaron castigos en conjunto para aislar a Briscoe.

New AEW World Champion Hangman Page speaks:

“And if you wanna know what kind of man I am, you can look at me tonight, because I am the Champion of the fucking world.”#AEWDynamite

