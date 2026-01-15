AEW Dynamite: ‘Hangman’ Adam Page venció a Bryan Keith

Samoa Joe puso precio a la cabeza de ‘Hangman’ Adam Page, y quien más sino el ‘Cazarrecompensas’ Bryan Keith iba a responder a esta oferta. Así, en la segunda lucha del especial Maximum Carnage vimos un mano a mano ente ambos.

► Momentos clave

Bryan Keith tenía como ventaja la presencia de Big Bill, pero Hangman no se achicó y desde el principio se fue con todo sobre Keith, dándole una soberana paliza. En verdad era poco lo que podía hacer Keith.

Una distracción provocada por Big Bill le dio un respiro a Keith, quien pudo atacar a su rival con artimañas, incluso con piquetes a los ojos, que le valieron una amonestación por parte de la réferi Aubrey Edwards. Keith se dio vuelo azotando la cabeza de Hangman en las escaleras metálicas. Poco después, una serie de machetazos parecieron despertar a Hangman, quien respondió con una andanada de mayor potencia.

Keith conectó rodillazo al rostro de Hangman seguido de un Exploder. Dos segundos… Hangman atrapó a Keith en plena embestida y le aplicó Fallaway Slam. Después, unos codazos y lazos a quemarropa. Keith amarró a Hangman para espaldas planas. Después, otro Exploder, ahora hacia los esquineros.

Big Bill atacó a Hangman. Intentó hacerle chokeslam abajo del ring. Al rescate apareció Swerve Strickland, dándole espacio a Hangman para terminar a Keith con el Buckshot Lariat.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, Hangman le mandó un mensaje a Samoa Joe: ‘¡Si eres suficientemente hombre, enfréntame y deja de enviar esbirros contra mí!’. Por su parte, Swerve añadió que irán sobre Joe sin piedad y que su propósito de año nuevo es volver a poseer el Campeonato Mundial AEW.

Sin embargo, fueron interrumpidos por la llegada de Kenny Omega.