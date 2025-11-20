Hangman Adam Page vence a Katsuyori Shibata y manda mensaje a Samoa Joe

Previa a su combate en jaula contra Samoa Joe por el Campeonato AEW en Full Gear, Hangman Adam Page se impuso ante Katsuyori Shibata.

Page abrió el duelo con un ataque despiadado en ringside: sacó una silla para golpear a Shibata y mantenerlo fuera del ring hasta que lo llevó de regreso para someterlo con patadas en el esquinero. Con su dominio establecido, le conectó un potente lariat, aunque el japonés logró reaccionar y aprovechó un descuido para devolver el golpe y castigar con un suplex llevado desde el filo del ring.

Page continuó el asedio con una plancha suicida fuera del ring y lo regresó al cuadrilátero para neutralizar el intento de Sleeper Hold de Shibata. El combate escaló: el japonés conectó un golpe bajo cuando el árbitro se distrajo y buscó una llave al brazo, pero Page se defendió y alcanzó las cuerdas para liberarse.

Samoa Joe laughing his ass off when Shibata gave Hangman Adam Page a boot #AEWDynamite pic.twitter.com/2Pf8eaW9Ql — Fightful Wrestling (@Fightful) November 20, 2025

► Momentos clave entre Hangman Adam Page vence a Katsuyori Shibata

Shibata intentó un candado a la pierna, pero su resistencia no fue suficiente. Page, firme, se levantó y aterrizó su movida final para cerrar con la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Hangman Adam Page llega a Full Gear impulsado y con la moral alta para su combate en jaula contra Samoa Joe, a quien le dejó un mensaje claro rumbo al combate.