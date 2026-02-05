Hangman Adam Page derrota a Mark Davis y sigue en la lucha por el Campeonato Mundial

Hangman Adam Page y Mark Davis se enfrentaron en un duelo que prometía fuerza y castigo desde el arranque, y no decepcionaron, buscando avanzar en el torneo para ser retador al Campeonato Mundial que tiene MJF.

El integrante de Aussie Open sorprendió al excampeón mundial con una embestida temprana para tomar la ventaja, dejando claro que su estrategia sería desgastarlo con su mayor potencia física.

Page reaccionó llevando a la lona a su rival, encendiendo al público, pero la lucha pronto se trasladó al exterior. Hangman arriesgó al lanzarse con un clavado que envió a Davis contra la mesa de comentarios, aunque el australiano no tardó en responder castigándolo contra la barricada para recuperar el control antes de la pausa.

De regreso en el ring, Davis mantuvo el dominio e incluso frenó una powerbomb en el borde del cuadrilátero. Sin embargo, Hangman resistió y cambió el rumbo con un moonsault desde la barandilla y otro dentro del ring.

Tras bloquear un intento de Dead Eye y aplicar un powerbomb elevado, parecía que Mark tenía la victoria, pero Page sobrevivió, conectó un Tombstone Piledriver y finalmente remató con un Buckshot Lariat para lograr la cuenta de tres.

La victoria reafirma a Hangman Adam Page como un competidor peligroso y avanza en la lucha por el Campeonato Mundial, esperando poder enfrentar a MJF.