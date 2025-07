Hangman Adam Page humilló a Wheeler Yuta, que no tuvo ayuda de The Death Raiders

Hangman Adam Page no solo venció a Wheeler Yuta, sino que lo humilló frente a todo el público, cerrando el encuentro con un acto de violencia que encendió las alarmas: golpeó a su rival con una cadena tras finalizar la lucha… y ningún miembro de los Death Raiders apareció para ayudar.

Desde los primeros compases del enfrentamiento, Page se mostró implacable. Su intensidad superó en todo momento a la resistencia de Yuta, quien intentó responder con agilidad y técnica, pero terminó siendo arrasado por la potencia del ex campeón mundial. Aunque el combate ya había terminado tras el conteo de tres, Hangman decidió ir más allá, tomando una cadena de acero y asestando un brutal impacto sobre el cuerpo ya maltrecho de Yuta.

Hangman Adam Page brutalized @WheelerYuta with the same chain he used on @JonMoxley at All In!

