Halloween Havoc: Tatum Paxley sorprende a Jacy Jayne y conquista el Campeonato Femenil NXT

En una lucha marcada por intervenciones, traiciones y caos en ringside, Tatum Paxley logró derrotar a Jacy Jayne para convertirse en la nueva Campeona Femenil NXT.

El combate comenzó con Jacy Jayne dominando a Tatum Paxley a base de ataques físicos y burlas. La campeona, acompañada por Fallon Henley y Lainey Reid, aprovechó la intervención de sus aliadas para castigar a su rival, mientras The Culling trataba de apoyar desde la distancia.

Pese a los golpes, Paxley resistió y logró equilibrar la contienda con su fuerza y agilidad. La intervención de Shawn Spears y Niko Vance provocó una trifulca entre The Culling y Fatal Influence, lo que llevó al árbitro a expulsar a todos los acompañantes de ringside.

► Momentos claves

En los momentos finales, Izzi Dame ingresó con el campeonato en las manos, aparentemente para ayudar a Jayne. Sin embargo, un mal cálculo la llevó a ser noqueada por la propia campeona. Paxley aprovechó la confusión para aplicar el Psycho Trap y conseguir la cuenta de tres.

Las intervenciones de Fatal Influence y The Culling, junto con la aparición de Izzi Dame, generaron el caos que permitió a Tatum Paxley aprovechar la confusión y llevarse el oro.

► ¿Qué pasará ahora con la nueva campeona de NXT?

Con esta victoria, Tatum Paxley se consagra como la nueva cara de la división femenil de NXT, mientras Jacy Jayne buscará venganza tras haber perdido el título de manera inesperada.