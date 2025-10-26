Halloween Havoc: Ricky Saints retiene el Campeonato de NXT ante Trick Williams

El Campeonato de NXT no cambió de manos en NXT Halloween Havoc, luego de que Ricky Saints defendiera con éxito su título ante Trick Williams en un combate lleno de acción extrema.

Desde el inicio, Williams sorprendió al campeón con ataques rápidos y un dropkick que lo llevó a ringside, pero Saints reaccionó y mantuvo el control a lo largo del duelo.

El enfrentamiento fue intenso, con ambos luchadores usando mesas, escaleras y objetos alrededor del ring. La multitud se mantuvo al borde de su asiento mientras Saints y Williams ejecutaban su arsenal de movimientos, incluyendo superplexes, spinning kicks y finishers que pusieron a prueba la resistencia de ambos.

► Momentos claves

Williams comenzó dominando con ataques rápidos y castigos en ringside, usando la mesa de comentaristas y el entorno a su favor. Saints respondió con superplex, samoan drop y un Old School y patadas. El combate incluyó intercambio de suplexes, golpes y un intercambio de golpes sobre la mesa de comentaristas. Finalmente, Saints remató a Williams con un tornado DDT, asegurando la victoria y reteniendo el Campeonato de NXT.

► ¿Qué pasará ahora?

Con el triunfo, Ricky Saints continúa consolidando su reinado en NXT. Mientras, Trick Williams queda como retador de peso, por lo que un futuro duelo por el título podría generar nuevas oportunidades y rivalidades dentro de la marca.