Halloween Havoc: DarkState recupera el Campeonato de Parejas NXT ante los Hardy Boyz

La división por parejas de NXT vivió un capítulo inolvidable cuando The Hardy Boyz, defensores del título, se enfrentaron a Dion Lennox y Osiris Griffin en una Broken Rules Match. Tras múltiples ataques y la destrucción de mesas y escaleras, DarkState se coronó como nuevo campeón.

Desarrollo del combate

DarkState buscó intimidar a los campeones desde el inicio, pero los Hardy se defendieron y castigaron a sus rivales con DDT, suplex y ataques desde las alturas. El combate se trasladó a ringside, donde sillas, mesas y escaleras se convirtieron en armas letales.

Lennox y Griffin lograron controlar la pelea con spinebusters, spear y double clothesline, mientras Jeff y Matt intentaban revertir la situación con sus movimientos característicos, incluyendo Twist of Fate y Swanton Bomb sobre mesas. La acción constante mantuvo al público al límite, con cada equipo demostrando resistencia y creatividad en sus ataques.

Momentos claves

Tras varias Swanton Bomb, Twist of Fate y ataques combinados, Dion Lennox e Osiris Griffin aprovecharon un descuido de The Hardy Boyz para ejecutar un diving clothesline sobre Jeff Hardy que acabó sobre una mesa, logrando la cuenta de tres y coronándose nuevos Campeones por Parejas de NXT.

¿Qué pasará ahora?

DarkState celebra su segundo reinado como campeones y podría enfrentarse a futuros retadores de la división, mientras los Hardy Boyz tendrán que replantear su futuro, aunque la duda sobre si lo veremos de nuevo en NXT queda en el aire.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

