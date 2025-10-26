Halloween Havoc: DarkState recupera el Campeonato de Parejas NXT ante los Hardy Boyz

La división por parejas de NXT vivió un capítulo inolvidable cuando The Hardy Boyz, defensores del título, se enfrentaron a Dion Lennox y Osiris Griffin en una Broken Rules Match. Tras múltiples ataques y la destrucción de mesas y escaleras, DarkState se coronó como nuevo campeón.

► Desarrollo del combate

DarkState buscó intimidar a los campeones desde el inicio, pero los Hardy se defendieron y castigaron a sus rivales con DDT, suplex y ataques desde las alturas. El combate se trasladó a ringside, donde sillas, mesas y escaleras se convirtieron en armas letales.

Lennox y Griffin lograron controlar la pelea con spinebusters, spear y double clothesline, mientras Jeff y Matt intentaban revertir la situación con sus movimientos característicos, incluyendo Twist of Fate y Swanton Bomb sobre mesas. La acción constante mantuvo al público al límite, con cada equipo demostrando resistencia y creatividad en sus ataques.

► Momentos claves

Tras varias Swanton Bomb, Twist of Fate y ataques combinados, Dion Lennox e Osiris Griffin aprovecharon un descuido de The Hardy Boyz para ejecutar un diving clothesline sobre Jeff Hardy que acabó sobre una mesa, logrando la cuenta de tres y coronándose nuevos Campeones por Parejas de NXT.

► ¿Qué pasará ahora?

DarkState celebra su segundo reinado como campeones y podría enfrentarse a futuros retadores de la división, mientras los Hardy Boyz tendrán que replantear su futuro, aunque la duda sobre si lo veremos de nuevo en NXT queda en el aire.