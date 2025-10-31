Este 2025, el día tradicional de Halloween, el 31 de octubre, cae un viernes. Y tendremos un buen SmackDown con el que WWE nos espera en la mesa. Aunque ya les dimos el Primer Vistazo de la cartelera y las predicciones de lo que veremos en el show, hay que añadirle una nueva predicción: habrá una lucha temática tradicional al estilo Halloween, como ha habido desde hace años.

Por lo general, en los últimos años, las mujeres son las que han dado estas luchas en el elenco estelar, así que podríamos ver de nuevo a Chelsea Green apareciendo en esta clase de luchas, como ya lo hizo en 2023, cuando venció a Natalya en un Trick or Street Fight. Por eso, aquí en SÚPER LUCHAS les traemos un recuento con las 13 luchas más espeluznantes de Halloween en WWE, WCW y por qué no, hasta en AEW, con nuestra propia calificación.

► Las modalidades más terroríficas y espeluznantes de WWE en Halloween

1. CASKET MATCH – The Undertaker vs. Yokozuna: ⭐ 5.0 estrellas

The Undertaker (el empresario de pompas fúnebres, un empresario o director de funerarias, vendedor de ataúdes, en la vida real), introdujo su propio concepto de lucha, bastante novedoso y con el que, claramente, solo se le podía asociar y atribuir únicamente a él, la lucha de ataúd o Casket Match, en el PPV WWF WrestleFest 1991, realizado el 14 de julio de ese año. Dicho combate fue ante The Ultimate Warrior, quien lo venció.

Pero, una de las luchas más famosas y recordadas con cariño por los aficionados, bajo esta estipulación de lucha de ataúd, fue ante Yokozuna. Ocurrió el 23 de noviembre de 1994, en el PPV WWF Survivor Series 1994, realizado desde el Freeman Coliseum en San Antonio, Texas.

Allí, The Undertaker logró vencer a Yokozuna y tras una dura patada al pecho, el samoano «japonés» cayó de forma cinematográfica al ataúd y el Undertaker le cerró la tapa del mismo para ganar, en una victoria que fue avalada en ringside por el mítico Chuck Norris, quien actuó como el réferi especial invitado, el special enforcer, el encargado de asegurarse de que todas las cosas salieran bien.

2. BURIED ALIVE MATCH – The Undertaker vs. Mankind: ⭐ 4.5 estrellas

El 20 de octubre de 1996, en el PPV WWF In Your House 11: Buried Alive, The Undertaker presentó una nueva y terrorífica modalidad de lucha. Una lucha de enterrado vivo, en donde el ganador era el primero que lograra, literalmente, enterrar vivo a su rival en una tumba subterránea, con cemento y todo. Esta primera lucha ocurrió entre The Undertaker y Mankind, desde la Market Square Arena en Indianápolis, Indiana.

En el debut de este concepto novedoso, El Hombre Muerto venció a Mankind al enterrarlo vivo tras 18 minutos y 25 segundos de contienda. Y aunque podría haber sido la especialidad de The Undertaker esta lucha, en realidad, de los cinco combates que tuvo con este concepto, solamente ganó dos. Fue enterrado vivo por «Stone Cold» Steve Austin, Vince McMahon y Kane, aunque estas derrotas le permitían mostrar su aura de renacer de entre los muertos, así que todo genial con estas derrotas.

Aunque el Undertaker venció a Mankind, varios luchadores lo atacaron y fue el Undertaker quien resultó totalmente enterrado vivo, aunque esto nos permitió ver una icónica imagen: un rayo cayó en la tumba y The Undertaker resucitó de los muertos levantando su mano derecha.

Darby Allin es un gran luchador, tiene todo: carisma, look, estilo, técnica, lucha aérea, y algo que solo tiene Jeff Hardy: no le teme a nada. Se lanza desde donde sea, hace las piruetas y volteretas que sean para divertir a los aficionados, movidas aéreas que realmente lastiman y sorprenden a los fans y estos se lo agradecen al tenerlo como uno de los mejores luchadores de la actualidad, y de los más queridos. En 2021, debutó un nuevo concepto de lucha en AEW: Coffin Match.

Que es básicamente otra forma de decir Casket Match, una lucha de ataúd, como las de The Undertaker en WWE. Y aunque ha tenido seis luchas de este estilo, una de las mejores ocurrió ante el luchador mexicano Andrade el Ídolo, en el episodio 133 de AEW Dynamite, realizado el 20 de abril de 2022 desde el Petersen Events Center en Pittsburgh, Pennsylvania.

Este fue un combate de excelente ejecución, spots de alto riesgo y narrativa sólida. Al final, Darby Allin logró meter al ataúd a Andrade el Ídolo y llevarse la victoria.

4. TRICK OR TREAT MATCH – Abadon vs. Dr. Britt Baker, D.M.D.: ⭐ 3.25 estrellas

Abadon era el único de los personajes de terror de AEW. Su maquillaje, sus expresiones y la forma en que fue presentada, la hicieron inolvidable entre los fans de AEW. Lamentablemente, Tony Khan nunca se animó a darle más tiempo en la televisión y mostrar su personaje oscuro más, por distintos motivos, pero los dos principales: no era muy buena en el ring y no mejoró durante los años que estuvo en AEW, y también, sufrió una dura lesión que la mantuvo varios meses fuera del ring, así que no se le renovó el contrato luego de meses de estar luchando solo en AEW Dark a ver si mejoraba.

Sin embargo, nos dejó una gran lucha para el recuerdo: una violenta Trick or Treat Match, es decir, Lucha de Dulce o Truco, realizada el 27 de octubre de 2021, en el AEW Rampage número 12, en donde en un combate interesante, con uso de toda clase de objetos, y cosas relacionadas con Halloween, Britt Baker logró vencer a Abadon.

5. BARBED WIRE CHRISTMAS TREE MATCH – Silent Night, Bloody Night: ⭐ 3 estrellas

Por alguna extraña razón, TNA Wrestling decidió hacer esta lucha con nombre de clásico de Halloween: Silent Night, Bloody Night, pero al tiempo, combinarla con la Navidad. Un árbol de Navidad lleno de alambres de púas que fue usado como arma. El monstruo de TNA, Abyss, luchó ante Black Reign, hoy en día Dustin Rhodes en AEW, Rellik y Shark Boy. Fue una locura total, pero vio una lucha violenta y hasta divertida.

6. LAST RITES MATCH – Sting vs. Abyss: ⭐ 2.75 estrellas

Los grandes luchadores, Sting y Abyss, nos dieron una lucha de últimos ritos funerarios. Básicamente, la forma de TNA de llevar a la lucha de ataúd. Ocurrió el 11 de marzo de 2007, en el PPV TNA Destination X 2007, realizado desde los Universal Studios en Orlando, Florida. Allí, en un combate de 9 minutos y 51 segundos, Sting logró vencer a Abyss.

El concepto generó opiniones muy divididas, pues se enfocó el combate más en usar todos los elementos y los rituales enfocados en un velorio, como, por ejemplo, el golpear a tu rival con candelabros, lápidas muy pesadas y arrojarlo contra el ataúd. Al final, un sangrante Sting, dando una imagen visual increíble sumado a su gran maquillaje, logró lanzarse sobre Abyss y cerrarle la tapa del ataúd para ganar.

7. HALLOWEEN HAVOC STREET FIGHT – The Nasty Boys vs. Terry Funk & Bunkhouse Buck: ⭐ 2.5 estrellas

Uno de los más geniales, increíbles e influyentes luchadores hardcore de todos los tiempos, Terry Funk, también tuvo tiempo de luchar en un combate relacionado con Halloween. En este caso, un Halloween Havoc Street Fight, en donde Brian Knobbs y Jerry Sags de The Nasty Boys, lograron vencer a The Stud Stable (Bunkhouse Buck y Terry Funk) en casi ocho minutos, desde la Joe Louis Arena en Detroit, Michigan, en el PPV WCW Halloween Havoc 1994.

Esta lucha no tuvo estipulaciones, de hecho, solo el nombre. Pero, fue un muy buen combate, y un dato curioso muy importante: fue una de las primeras y mejores luchas callejeras presentadas en PPV en Estados Unidos. Y otro punto a destacar: Terry Funk recibió un piledriver y su cabeza traspasó una calabaza.

8. BLOODBATH MATCH – Edge vs. Gangrel: ⭐ 2.25 estrellas

Un combate que describe mucho lo que fue la Attitude Era de WWF. Gangrel, el vampiro, logró reclutar a Edge y Christian para su secta conocida como The Brood. Gangrel bebía mucha sangre y por eso, una vez Edge se separó de él, sus diferencias se arreglaron en una lucha en donde el ganador era el que primero hiciera que le cayera encima sangre a su rival.

Este combate ocurrió en el episodio 323 de Raw, entonces conocido como WWF Raw Is Raw, desde la Value City Arena At The Jerome Schottenstein Center en Columbus, Ohio. Edge venció en a Gangrel en 7 minutos y 41 segundos.

9. WELCOME TO THE GRAVEYARD – Sting vs. Vampiro: ⭐ 2.0 estrellas

El Vampiro Canadiense tampoco podía quedarse fuera de esta lista. Tuvo una espeluznante lucha de cementerio ante el legendario Sting. Esta lucha de cementerio tuvo un gran concepto visual, aunque algunos errores de producción. Básicamente, fue la lucha precursora del Boneyard Match de WrestleMania 36, la última lucha de The Undertaker, cuando venció a AJ Styles en un combate que duró grabándose ocho horas.

Esta lucha se criticó mucho por el ritmo y la gran cantidad de cortes de cámara, si bien, visualmente, fue espeluznante, con la edición que se le hicieron, fue oscura, muy interesante. Pero, de nuevo, el problema de las luchas cinematográficas es que, realmente, no son luchas, pues todo se puede cortar y regrabar, y por eso, Dave Meltzer nunca les ha dado estrellas, aunque aquí en SÚPER LUCHAS, se las damos porque estuvo algo interesante. Esta lucha se emitió en el WCW Nitro Episodio 146, emitido el primero de mayo del año 2000.

10. GRAVEYARD MATCH – Vampiro vs. The Demon: ⭐ 1.75 estrellas

De nuevo, Vampiro en esta interesante lista. La lucha fue criticada porque duró muy poco. Su rival fue The Demon, quien era un personaje basado en «The Demon» Gene Simmons de KISS, cuando la talentosa y reconocida banda tuvo un crossover con WCW. No solo los miembros de la legendaria banda KISS son fanáticos de la lucha libre, y en ese entonces, de WCW, sino que resultó una buena movida de marketing y para vender mercancía tanto para KISS como para WCW.

La idea original era que WCW formara un equipo de luchadores basados en KISS, así como lo hicieron con Mortal Kombat (Glacier, un personaje inspirado en Sub-Zero), pero solo pudimos ver a The Demon antes de que la iniciativa se cancelara por un recorte de presupuesto poco antes del cierre definitivo de WCW.

Ocurrió el 09 de julio del año 2000 en el PPV WCW Bash at the Beach 2020, desde el Ocean Center en Daytona, Beach, Florida. Vampiro venció a The Demon, personaje interpretado por Dale Torborg, hijo del mánager de béisbol Jeff Torborg. Dale Torborg fue entrenador de béisbol y hoy en día es coordinador en el equipo profesional de béisbol de los Chicago White Sox. Su esposa es la culturista y exluchadora Christi Wolf.

11. ARMY OF THE DEAD MATCH – Damien Priest vs. The Miz: ⭐ 1.5 estrellas

Esta fue una de las peores cosas en los últimos tiempos en WWE. Damian Priest luchó ante The Miz en el evento premium WrestleMania Backlash y el combate se promocionó como una lucha Army of the Dead. Aunque se esperaba que fuera algo promocional, obviamente relacionado con la película de zombies Army of the Dead, protagonizada por Batista, las cosas salieron muy mal, pues Priest vs. Miz resultó sinedo una lucha de leñadores, con los leñadores siendo luchadores del Performance Center actuando como zombies.

Y todo lució horrible. Dave Meltzer la llamó a esta contienda “una mala idea corporativa hecha lucha”. Incluso, The New York Post dijo que «esto fue uno de los momentos más tristes jamás vistos en WWE».

12. WCW CHAMBER OF HORRORS: ⭐ 0.5 estrellas

Bueno, mucho antes de que WWE implementara su lucha en jaula, en 1991, WCW intentó un concepto parecido, al que llamó Chamber of Horrors. Y en sí, la Cámara de los Horrores, resultó un error. Vimos a Sting, Rick Steiner y Scott Steiner, hacer equipo con El Gigante González, para vencer a Abdullah the Butcher, Scott Hall como The Diamond Studd, Mick Foley como Cactus Jack y Big Van Vader. Para ganar la lucha, se suponía que debías atar a tu oponente a la silla eléctrica y electrocutarlo. Pero, las cosas no salieron como debían. Un fallo histórico en la historia de la lucha libre profesional, casi tan recordado como cuando Eddie Kingston protegió a Jon Moxley de la pirotecnia más sencilla del mundo en el PPV tras caer ante Kenny Omega en su lucha Exploding Barbed Wire Deathmatch en el PPV AEW Revolution 2021, cuando todos esperaban que la pirotecnia luciera como una guerra nuclear.

13. FIREFLY FUNHOUSE MATCH – John Cena vs. Bray Wyatt (WrestleMania 36): Sin calificación oficial

Realmente, esto no puede calificarse como una lucha realmente. Algunos les gusta por el uso de elementos sobrenaturales, porque John Cena hizo locuras como hacer la entrada de la NWO, saliendo con la camiseta del icónico grupo, pero, en realidad, esta «lucha» fue un error, nunca debió haberse hecho así. Dave Meltzer lo describió como “un segmento cinematográfico creativo, no una lucha calificable”.

Esto ocurrió el 26 de marzo de 2020, en la segunda noche de WrestleMania 36, realizada sin fans desde el WWE Performance Center en Orlando, Florida, y para los libros de historia, The Fiend (Bray Wyatt) «venció» a John Cena tras 13 minutos y 48 segundos.

https://www.youtube.com/watch?v=4Lrl39-Jq7g