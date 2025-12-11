«Hagman» Adam Page y Swerve Strickland vencieron a The Opps

Después de muchas semanas de rivalidad y una larga historia en la guerra contra los Dead Riders, Adam Page y Swerve Strickland decidieron dejar a un lado su rivalidad para nuevamente enfrentar a un enemigo en común: The Opps.

La intensidad se apoderó del recinto desde antes de que sonara la campana. Swerve Strickland y Hangman Adam Page irrumpieron desde las gradas, desatando un caos inmediato cuando miembros del Opps Dojo intentaron frenarlos sin éxito. Acto seguido, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs los interceptaron, llevando la reyerta a los pasillos internos, entre puestos de comida y escaleras metálicas.

El combate se volvió oficial solo después de varios minutos de destrucción alrededor de la arena. Ya en el ring, Shibata y Hobbs dominaron a Page con potentes Body Slams, un Double Suplex y múltiples ofensivas que buscaron quebrar su resistencia. Sin embargo, Swerve reapareció para equilibrar la balanza, permitiendo que Hangman se reincorporara tras caer fuera del encordado en un choque con Hobbs.

La batalla tomó un giro decisivo cuando Swerve anticipó a Shibata y tomó control del duelo. Shibata evadió un Buckshot Lariat y aprovechó para conectar un golpe bajo, mientras afuera Swerve lanzaba a Hobbs contra los escalones metálicos para neutralizarlo. Shibata intentó cerrar un Armbar, pero fue sorprendido por un Swerve Stomp que dejó servida la mesa para el final.

► Momentos claves

Hangman y Swerve cruzaron miradas, conscientes de que la alianza momentánea superaba cualquier rivalidad previa. Con sincronía finalizaron a sus adversarios para asegurar la victoria en una contienda tan caótica como contundente, demostrando que pueden trabajar en equipo si es necesario.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria conjunta de Swerve y Hangman abre la puerta a nuevas tensiones entre ambos, pues su rivalidad dista de estar resuelta. Sin emabrgo, la alianza podría no haber terminado, pues intentarían dejar fuera de acción a The Opps.