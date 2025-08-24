«Hagman» Adam Page retiene el Campeonato Mundial AEW ante MJF

En un enfrentamiento que quedará marcado por su las trampas, ‘Hangman’ Adam Page logró retener el Campeonato Mundial de AEW frente a MJF en un combate que incluía la estipulación de que, incluso por descalificación, el título podía cambiar de manos.

A pesar de ser el villano más odiado de AEW, MJF recibió una ovación del público británico, aunque fue superado en recepción por Hangman. Desde el inicio, MJF mostró su cobardía habitual, lo que permitió que Page se lanzara con todo, aunque siempre recordando que un exceso de violencia podría costarle el campeonato.

La lucha estuvo llena de momentos espectaculares: la acción comenzó con un lazo volador y un Fallaway Slam de Hangman, seguido de un lariat que envió a MJF fuera del ring, y un moonsault suicida que encendió al público. Ambos intercambiaron maniobras de alto riesgo y golpes sangrientos, incluyendo un Dead Eye desde la ceja del ring hacia una mesa y un Tombstone que dejó marcas visibles en Hangman.

MJF intentó usar el anillo de diamantes y varios objetos para provocar la descalificación, pero Hangman se mantuvo firme y evitó que el título cambiara de manos de manera injusta. En los momentos finales, tras un intercambio brutal de golpes y maniobras, Hangman aprovechó una distracción del réferi y goleó con la tabla del contrato de MJF al propio luchador y luego aplicó su Dead Eye definitivo, asegurando la victoria y la permanencia del campeonato ante la ovación de los fanáticos.

Con este resultado, ‘Hangman’ Adam Page continúa su reinado como campeón, demostrando que, a pesar del ingenio y la astucia de MJF, sigue siendo el líder indiscutible de AEW.