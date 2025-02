«Hacksaw» Jim Duggan firma un nuevo contrato de leyendas con WWE

El miembro del Salón de la Fama «Hacksaw» Jim Duggan seguirá vinculado a la WWE con un contrato Legends que firman los grandes de la historia. Nos informa en exclusiva de esta novedad de última hora nuestro compañero Dominic DeAngelo de SesCoops.

«WWE tiene a The American Nightmare Cody Rhodes luciendo el rojo, blanco y azul, pero ahora cuentan con un miembro del Salón de la Fama regresando a la compañía para levantar la ‘Vieja Gloria’, ¡duro y a la cabeza! Puedo informar en exclusiva para SEScoops que Hacksaw Jim Duggan ha firmado un nuevo contrato de Leyenda con WWE. Duggan no había estado bajo un contrato de leyenda en varios años, por lo que su nueva firma le abre la puerta a todas las oportunidades obvias que esto conlleva.

