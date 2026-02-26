¿Hacia The Visión? Paul Heyman contactó a Karrion Kross

El talentoso luchador Karrion Kross, y su esposa, Scarlett Bordeaux, salieron de WWE el 10 de agosto de 2025, cuando no pudieron llegar a un acuerdo y no renovaron contrato con WWE, pues la empresan no les ofrecía una gran mejora, ni a nivel salarial ni a nivel de proyección en televisión e importancia.

► Paul Heyman contactó a Karrion Kross y desató especulaciones de su regreso a WWE

Sin embargo, un hecho ocurrido en las últimas horas ha dado de qué hablar y ha causado gran expectativa entre los fans de WWE.

Todo porque Kross, quien ahora lucha en las independientes como Killer Kross, y también en MLW, en donde es el Campeón Mundial de Peso Completo MLW, recibió un interesante mensaje de texto durante una entrevista.

Kross, quien ganó el título el pasado 29 de enero en el PPV MLW Batle Rio VIII, y que ya lo ha defendido ante Bear Bronson y ante Matt Riddle en MLW Lucha Apocalypto 2026, un evento conjunto de MLW y el CMLL en Cícero, Illinois, estaba siendo entrevistado por Monopoly Events y, de la nada, llegó un mensaje al celular de Kross.

Un sorprendido y emocionado Kross miró a la pantalla, e hizo que Jamal Niaz, el entrevistador, mirara su celular y se diera cuenta de quién le habría escrito.

Kross le dio permiso para revelarlo y resultó ser nada más y nada menos que Paul Heyman, actual ejecutivo, guionista y mánager de The Vision en WWE. Este es el clip del momento:

PAUL HEYMAN JUST TEXTED KARRION KROSS MID INTERVIEW 👀 NEW VISION MEMBER LOADING? 👀 pic.twitter.com/LQEWOLreSe — FADE (@FadeAwayMedia) February 26, 2026

Sin duda alguna, con la lesiones y problemas de The Vision, la másreciente la de Bronson Reed, muchos fans ya especulan con que Heyman quiere a Kross de regreso en WWE para reforzar su grupo de cara a WrestleMania 42. ¿Será posible? Amanecerá y veremos. Estén atentos a SÚPER LUCHAS.