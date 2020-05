Mucho se ha hablado al respecto del PPV Money in the Bank 2020, especialmente desde que se supo que la lucha de escaleras tanto de mujeres como de hombres, había sido grabada el 13 de abril y no solo eso, sino que tendría lugar al mismo tiempo en las oficinas centrales de WWE en Stamford, Connecticut, y se emitirá al mismo tiempo que las otras luchas del cartel, incluyendo una pantalla dividida en ciertos momentos. Ahora crece la expectativa, porque Dave Meltzer reveló en el Wrestling Observer Newsletter que se espera una gran caída.

► Gran caída en Money in the Bank 2020

"Las promos que construyeron las luchas se han creado para dar a entender que alguien será lanzado desde el techo en las Titan Towers. Ha habido descripciones de personas que estaban al tanto de la grabación, que Vince McMahon le mostró a quien se supone que debería de ser lanzado desde la cima, que lo habían configurado todo para que saliera de manera segura y él mismo hizo una demostración".

Recordemos que hace un par de días, la Campeona Raw, Becky Lynch, reveló que vio al señor McMahon, a sus 74 años de edad, lanzarse desde una torre, pararse, sacudirse la chaqueta y no mostrar señales de absolutamente nada negativo.