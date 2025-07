¿Habrá un plan para Nikki Bella en Evolution 2?

Hace un par de semanas en Monday Night Raw, Liv Morgan se enfrentó ante Kairi Sane, pero el combate no duró ni un minuto siquiera, ya que tras recibir una maniobra de rutina de esta última, Morgan tuvo problemas en su aterrizaje y aparentemente sufrió una dislocación de hombro, lo que provocó que el árbitro decretara el final del combate mientras el personal médico de la WWE acompañaba a la ex Campeona Mundial tras bastidores, temiéndose lo peor: será sometida a una cirugía y estará aproximadamente seis meses fuera de acción, y todos los planes que se proyectaron para ella fueron modifiados.

► Nikki Bella aparecerá en Evolution 2

Nikki Bella aún no está descartada para WWE Evolution 2. A pesar de que la reciente lesión de Liv Morgan obligó a realizar importantes cambios creativos en el evento premium en vivo exclusivamente para mujeres. De hecho, según el boletín del Wrestling Observer, la compañía aún planea presentar a la miembro del Salón de la Fama WWE en Evolution 2, aunque no se ha anunciado ninguna lucha oficial para ella. La ex Campeona Divas sigue siendo protagonista del afiche promocional del evento, lo que indica que la WWE aún tendrá algo para ella.

Nikki Bella regresó a la televisión de WWE en el episodio del 9 de junio de RAW, donde se enfrentó a la Campeona de Parejas Liv Morgan, y el segmento terminó con Morgan derribando a Nikki con un Oblivion, lo que había preparado el terreno para una lucha en Evolution, ya sea individual o por parejas, en donde también se verían involucradas Brie Bella y Raquel Rodríguez. Evidentemente, esto no va a ocurrir tras la lesión de la ex Campeona Mundial.