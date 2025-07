Como versa una genial línea de guion de Desperado (1995), «usa el coche, que para eso lo he comprado». Lo mismo dirá WWE sobre su Campeonato Intercontinental Femenil. Ya que lo introdujo a comienzos de año y hay nueva edición de Evolution a la vista, es menester darle uso.

Y hoy, Adam Pearce ha confirmado lucha por esta presea para dicho evento premium, con Becky Lynch defendiéndola bajo Triple Amenaza contra Bayley y Lyra Valkyria. Recordemos, Lynch protagonizará en Evolution II su segunda defensa, tras coronarse en Money in the Bank 2025 al derrotar a Valkyria, quien hasta entonces era la portadora inaugural,

Desde entonces, las hostialidades entre ambas no han hecho más que crecer, con el añadido de Bayley, quien buscó el oro en el episodio de Raw del pasado 23 de junio y el choque acabó en descalificación por la interferencia de Valkyria. Este pasado lunes, Bayley y Valkyria se batieron el cobre en un duelo que concluyó con una doble cuenta de tres.

Este encuentro titular supone el quinto que se añade al menú que presentará WWE Evolution 2 el próximo día 13 desde la State Farm Arena de Atlanta (Georgia, EEUU).

#WWERaw GM @ScrapDaddyAP has a lot cookin’ ahead of the final #RawonNetflix before #SNME AND #WWEEvolution! Here are your official announcements from our @Cubs enthusiast. 😏



