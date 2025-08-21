Habrá triangular por los títulos de parejas en Forbidden Door

El Torneo Eliminator de Parejas de AEW tuvo un cierre espectacular y dramático. FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) y Brodido (Brody King y Bandido) protagonizaron un combate intenso de 30 minutos que mantuvo a los aficionados al filo de la butaca. Sin embargo, la batalla terminó en empate al cumplirse el límite de tiempo.

Durante el enfrentamiento, ambos equipos tuvieron múltiples oportunidades de llevarse la victoria. FTR mostró su experiencia con movimientos combinados letales, mientras que Brody y Bandido respondieron con ofensiva aérea y poder físico, en especial cuando King, pese a sangrar tras un golpe ilegal, se lanzó con toda su fuerza para mantener a su equipo en la contienda.



El cierre fue de auténtico infarto: Bandido parecía tener a Dax contra las cuerdas tras aplicar el 21 Plex, mientras King y Cash quedaban fuera de acción en ringside. Pero la campana sonó justo a tiempo, decretando el empate y dejando sin un vencedor oficial.

FTR vs Bandido/Brody King Tournament Final goes to a 30-MINUTE TIME LIMIT DRAW AFTER AN UNBELIEVABLE TAG TEAM MATCH. IT WILL NOW BE A 3-WAY ON THE PPV:

Hurt Syndicate vs Brodido vs FTR!

pic.twitter.com/mxB9MRQF9u — Drainmaker (@DrainBamager) August 21, 2025

Tras la lucha, Tony Khan anunció que debido a la igualdad de condiciones, ambos equipos avanzarán a Forbidden Door. Allí se enfrentarán en un triangular por los Campeonatos Mundiales de Parejas de AEW que actualmente ostentan Bobby Lashley y Shelton Benjamin, miembros de The Hurt Syndicate.

De esta manera, el esperado evento internacional contará con una lucha titular que promete ser histórica: The Hurt Syndicate vs. FTR vs. Brodido, en un choque donde solo los mejores saldrán con el oro.