Performance Center de AEW

Hace casi un año, poco antes de Fight for the Fallen, Dustin Rhodes confesaba a Miami Herald su idea de crear un centro de entrenamiento para AEW.

Aunque en los últimos meses, el foco en este sentido se dirigió a Norcross (Georgia), ciudad donde QT Marshall regenta una escuela que temporalmente sirvió de búnker a AEW para sus grabaciones en mitad de la pandemia. ¿Será este recinto, ya bautizado como "The Nightmare Factory", ese futuro Performance Center? El propio Marshall parece descartarlo, según comentó a Wrestling Inc.

«No creo que vayamos a irnos allí, porque no quiero encasillar a todos los atletas. Ya veremos, porque estoy abierto a casi todo. Pero ahora mismo estamos entrenando a toda la gente que podemos, y algunos de nuestros atletas han sido seleccionados por AEW.

«Afortunadamente, la parte positiva de lo que está pasando en el mundo es que ha ofrecido muchas oportunidades a talentos locales. Los que hemos presentado son siempre los que hacen todo lo que se les pide.

«Tengo 60 estudiantes y todos quieren trabajo. Pero les digo que así no funcionan las cosas y que no deberían acomodarse.

«Dustin me pregunta muchas cosas acerca de los pros y los contras. Le dije que si tienes pasión por enseñar, eso es todo lo que necesitas. La parafernalia está muy bien, pero hay mucha gente que tiene medios y en cambio no tiene pasión para enseñar, y sus escuelas no tienen éxito».