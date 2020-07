Habrá multas para quien no use cubrebocas en WWE

Como lo habrán podido notar durante la emisión de las grabaciones de WWE SmackDown, y posteriormente de 205 Live, todas las Superestrellas en desarrollo de WWE que estaban como parte del público en estos shows, utilizaron cubrebocas.

Y es que después de los más de 30 casos positivos de este nuevo coronavirus en el WWE Performance Center, era lo mínimo que podían hacer. Pero como ustedes bien saben, los cubrebocas todavía generan cierto recelo en alguna parte de la población, probablemente la misma que no se vacunará para evitar que se les instale un chip que vigile y controle su cerebro con la tecnología 5G para facilitar que los secuestren los aliens, pero ese es otro asunto.

El que nos compete aquí es que, de acuerdo al periodista Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, debido a lo anterior, el uso de cubrebocas para las Superestrellas que sean seleccionadas como parte del público es obligatorio so pena de una multa económica.

"Las Superestrellas captadas en el público sin mascarilla recibirán una multa de 500 dólares en su primera violación a esta regla. De ahí en adelante, cualquier ofensa repetitiva recibirá una multa de mil dólares".

