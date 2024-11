Habrá muchas oportunidades para Baron Corbin, prevé Jeff Jarrett

Baron Corbin no va a tener problemas para buscarse la vida fuera de la WWE ahora que su contrato no ha sido renovado. Como primera razón, han sido 12 años de exposición en la compañía más grande de la lucha libre profesional. Pero son muchas más, desde su innegable ambición hasta el hambre que todas las demás promociones tienen de ex Superestrellas, pasando por sus particulares talentos. Así que Jeff Jarrett, de AEW, no sorprende cuando dice que habrá muchas oportunidades para él.

► Muchas oportunidades para Baron Corbin

“Un caballero como Baron, me encanta ese tipo. Es un atleta profesional, así que su trayectoria habla por sí sola. Pero las redes sociales pueden ser su mejor amigo o su peor enemigo. Tienes una conexión inmediata. La gente no hace clic y dice, ‘Voy a seguir, solo como ejemplo, a Baron Corbin porque lo odio’. No, lo sigo porque tengo al menos un interés moderado. Bien, encuentra la forma de crear ese embudo, y ese embudo es para cultivar esa audiencia. Así que ten una estrategia. Si no planificas, estás planeando fracasar. Así que establece un plan, y parte de ese plan puede ser recalibrar y decidir cuál es el próximo paso. Pero un tipo con sus habilidades atléticas, con el valor de su nombre, con la cantidad de lugares diferentes donde puede trabajar — en Japón, en México, como hablamos, en el Medio Oriente — tiene muchas oportunidades. ¿Va a ganar el mismo dinero que en WWE? No miraría los primeros 12 meses esperando que su formulario 1099 sea de cierta cantidad. Para mí, está empezando desde cero en el negocio de Baron Corbin. Ya no está bajo esa protección. Entonces, cuando empiezas un negocio desde cero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que invertir en él. Tienes que invertir tu tiempo, claramente tu talento, y probablemente algo de dinero. Y yo lo vería de esa manera», comenta el veterano en My World.

¿Dónde te gustaría ver a Baron Corbin a continuación?

