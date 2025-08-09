Habrá gran homenaje a Hulk Hogan en su restaurante

por
Hulk Hogan

El restaurante y bar de Hulk Hogan en Clearwater Beach, Florida, ha anunciado que le rendirá un gran homenaje este próximo lunes. Así lo han anunciado a través de su cuenta oficial de Instagram. Este fue el mensaje:

Hulk Hogan

► Hogan’s Hangout rendirá homenaje a Hulk Hogan en su restaurante

«Únete a nosotros este lunes para una celebración de vida durante todo el día en honor al único e inigualable Hulk Hogan — el hombre, el mito, la leyenda y el corazón de la Hulkamania.

«Ven a compartir tus historias, revivir los recuerdos y celebrar el increíble legado que deja. Entrada libre — todos son bienvenidos.

«𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐝𝐢́𝐚: $3 cervezas de barril Real American «$13 hamburguesa con papas fritas

«𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐤𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞: 𝟖𝐏𝐌–𝟏𝟏𝐏𝐌: A Hulk le encantaba el karaoke — y cerraremos la celebración con una edición especial de Main Event Karaoke en su honor. Nunca se sabe quién podría aparecer…

«El karaoke continuará hasta la 1AM, así que quédate y canta con todo tu corazón por el Hulkster. Viste de rojo y amarillo, trae tu mejor energía de Hogan y vamos a despedirlo como a él le habría gustado — con amor, risas y mucho, mucho volumen».

Hulk Hogan y Donald Trump en 2024
Hulk Hogan y Donald Trump en 2024
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos