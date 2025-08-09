Habrá gran homenaje a Hulk Hogan en su restaurante

El restaurante y bar de Hulk Hogan en Clearwater Beach, Florida, ha anunciado que le rendirá un gran homenaje este próximo lunes. Así lo han anunciado a través de su cuenta oficial de Instagram. Este fue el mensaje:

► Hogan’s Hangout rendirá homenaje a Hulk Hogan en su restaurante

«Únete a nosotros este lunes para una celebración de vida durante todo el día en honor al único e inigualable Hulk Hogan — el hombre, el mito, la leyenda y el corazón de la Hulkamania.

«Ven a compartir tus historias, revivir los recuerdos y celebrar el increíble legado que deja. Entrada libre — todos son bienvenidos.

«𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐝𝐢́𝐚: $3 cervezas de barril Real American «$13 hamburguesa con papas fritas

«𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐤𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞: 𝟖𝐏𝐌–𝟏𝟏𝐏𝐌: A Hulk le encantaba el karaoke — y cerraremos la celebración con una edición especial de Main Event Karaoke en su honor. Nunca se sabe quién podría aparecer…

«El karaoke continuará hasta la 1AM, así que quédate y canta con todo tu corazón por el Hulkster. Viste de rojo y amarillo, trae tu mejor energía de Hogan y vamos a despedirlo como a él le habría gustado — con amor, risas y mucho, mucho volumen».