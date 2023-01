¿Habrá Francis Ngannou vs Jon Jones?

El entrenador en jefe de Francis Ngannou, Eric Nicksick, tiene la esperanza de que la UFC pueda realizar la pelea masiva entre Ngannou y Jon Jones por el título de peso pesado de la UFC, pero todavía hay obstáculos que deben despejarse para que eso suceda.

Cuando se le preguntó cómo están las cosas para la pelea entre Ngannou y Jones para UFC 285, Nicksick tomó su mejor conjetura.

“Creo que es 50-50, para ser honesto con usted, cuando usted está hablando de negocios y la línea de tiempo”, dijo Nicksick a MMA Fighting. “Confío en lo que vi de Francis hace un par de semanas que si tuviéramos que estar listos para marzo, creo que podemos tenerlo listo, pero creo que lo está acortando un poco porque tuvo que regresar a casa y renovar su visa.

“Y luego, obviamente, todavía no han anunciado nada con su contrato y dónde están, así que 50-50 para mí. Cruzo los dedos para que podamos cerrar el acuerdo. Si no es en marzo, tal vez sea en abril o mayo, o algo así. Yo sé que están disparando para marzo y que Jon Jones es el oponente. Todo lo demás está fuera de mis manos, pero si me dicen, ‘Hey, estamos luchando 4 de marzo’, vamos a tener a nuestro hombre listo, eso es seguro “.

Para continuar, se le preguntó a Nicksick, hipotéticamente, si apostaría sobre si la pelea se materializará o no y tendrá lugar en algún momento de la primera mitad de 2023. Una vez más, Nicksick no está involucrado en el lado comercial de la carrera de Ngannou, pero se siente positivo al respecto.