Reflejo de que UK es el mercado con mayúsculas actual y reflejo también de que GCW, pese a las críticas hacia su producto, no deja de crecer, esta promotora recalará por primera vez en Londres el próximo domingo, al amparo del célebre Electric Ballroom, con todos los boletos agotados.

Y reflejo igualmente del panorama de puertas abiertas que predomina en la industria, allí colisionarán en mano a mano Masha Slamovich y Megan Bayne por el Campeonato JCW que porta la primera. Esta, bajo contrato con TNA, y Bayne bajo contrato con AEW (según se reportó recientemente a raíz de su reaparición por la empresa).

Slamovich viene de retener el Campeonato Mundial Knockouts ante Rosemary en TNA Genesis el pasado domingo y de hacer lo propio con el Campeonato JCW frente a Griffin McCoy en GCW Sorry Pal nueve días antes. Bayne, por su parte, derrotó a Atticus Cogar en The People vs. GCW este domingo.

«The Russian Dynamite» y «Megasus» se han enfrentado ya cuatro veces a lo largo de sus carreras. La más reciente, durante la segunda jornada de GCW Homecoming 2024, donde la moscovita retuvo el Campeonato JCW. Londres verá pues revancha de aquel duelo.

Comparto a continuación cómo se presenta provisionalmente el menú de GCW Live In London.

*LONDON – THIS SUNDAY*



Just Signed:



MASHA SLAMOVICH

vs

MEGAN BAYNE



Plus:

Effy vs Cara Noir

Mance Warner vs Drew Parker

Sidney Akeem vs Aigle Blanc

Maki Itoh vs Man Like Dereiss

Gahbage Daddies vs Lykos Gym

+more



This event is *SOLD OUT!*



Watch LIVE on @FiteTV+ at 10AM ET! pic.twitter.com/F8SwnjyBfT