Habla Tony Khan: «holo.grm», Shane McMahon y AEW TV

El presidente de AEW, Tony Khan, se pronuncia acerca del misterioso holograma visto en Collision, el runrún sobre Shane McMahon y los derechos de medios. Todo ello -en diferentes entrevistas: Battleground, Maggie & Perloff y SportsGrid– camino al nuevo episodio de Dynamite.

► «holo.grm»

«Puedo confirmar que definitivamente no era yo con la máscara. Es alguien que me entusiasma. No necesariamente estamos hablando del fichaje del agente libre más grande ni nada por el estilo, pero como luchador, estamos muy emocionados. Es genial usar viñetas para emocionar a la gente al presentar a alguien en AEW. Va a ser algo realmente genial y ha hecho que la gente hable. Tendremos más de eso. Es divertido».

What is this about? Watch #AEWCollision LIVE on TNT! pic.twitter.com/WCTnwgK6ew — All Elite Wrestling (@AEW) July 7, 2024

► Shane McMahon

«Shane McMahon es alguien a quien nunca he conocido, pero tiene mucha experiencia en la lucha libre y muchos amigos en AEW. Nunca he tenido conversaciones con él ni he hablado con él jamás. Sé que se encontró con Mercedes Moné después de Forbidden Door, lo cual es una coincidencia genial. Nunca lo he conocido. Estaría abierto a hablar con él, y es bienvenido a visitarnos en cualquier momento. Sé que es un rumor interesante. Ha habido todo tipo de personas interesantes en la lucha libre que han llegado a AEW y han pasado por esa Forbidden Door. Esto podría ser, si alguna vez sucede, uno de los más sorprendentes. Aunque nunca he hablado con él, parece un tipo muy agradable».

► AEW TV

«Va a ser algo enorme. Significará que toda la inversión en AEW ha más que valido la pena. Significará un futuro muy seguro para AEW durante mucho tiempo. Vamos a obtener un gran acuerdo de derechos de medios, estamos teniendo excelentes conversaciones aquí, y tenemos un gran hogar en Warner Brothers Discovery. Me alegró mucho que quieran que nos quedemos y nos hicieron grandes ofertas y estamos teniendo grandes conversaciones ahora. Con cinco horas de lucha libre cada semana y streaming, hay todo tipo de cosas de las que hablar. Es realmente emocionante para el futuro de AEW.

Cuando se le preguntó si había una posibilidad de que AEW Rampage o AEW Collision pudieran cambiar de día dependiendo de lo que ocurra con la NBA en TNT, Khan respondió: «Tendríamos que ver eso. Hay todo tipo de cosas interesantes de las que podemos hablar. Algunas cosas de las que estamos hablando. Hay mucho por resolver allí. Lo último que puedo hacer es especular sobre el futuro de la NBA. No estoy en posición de decir cuál es su futuro. Es algo que todos van a estar observando muy de cerca. Warner Brothers Discovery ha sido genial con nosotros y también han sido muy astutos en la adquisición de derechos de medios deportivos. Fue realmente brillante sublicenciar los partidos de playoffs de fútbol universitario. Eso va a añadir aún más espectadores a TNT y trae eventos que van a hacer algunas de las audiencias más grandes fuera de la NFL».