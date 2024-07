El Campeón Mundial de AEW, Swerve Strickland, expresa lo mucho que significa para él All In 2024, donde defenderá el título ante Bryan Danielson o Adam Page, quien salga victorioso en la final del torneo Owen Hart Foundation Cup, así como señala la mayor diferencia entre AEW y WWE, compañía donde trabajó como Isaiah «Swerve» Scott de 2019 a 2021.

► All In

“No ha habido demasiados afroamericanos encabezando eventos de pago por visión como este. Es el escenario más grande posible para All Elite Wrestling. Significa mucho para mí, y espero que signifique mucho para muchas otras personas».

► La mayor diferencia AEW-WWE

“El tiempo en televisión es una inversión. Tony Khan me lo dio. Me lo dio con talento de primer nivel. Talento de equipos de primer nivel. Talento gerencial de primer nivel. Rick Ross. En todas partes, a lo largo del espectáculo. Eso es lo que todos quieren, y Tony Khan me lo ofreció. Cuando no lo obtienes, destruye tu espíritu. Podría pedir un minuto en una promo, y Tony me lo daría. Eso significa más de lo que la gente jamás sabrá».

Ambas declaraciones las realiza el monarca durante una entrevista con Sports Illustrated. Hoy, Swerve se encuentra en el mejor momento de su carrera, no solo porque tiene el título sino porque acaba de tener una espectacular defensa ante Will Ospreay, Campeón Internacional, en Forbidden Door.

¿Quieres saber más del actual Campeón Mundial de AEW, Swerve Strickland?