Habla Ric Flair: AEW, Charlotte Flair y John Cena

El miembro del Salón de la Fama de la WWE Ric Flair aborda su situación actual con AEW y si John Cena o Charlotte Flair romperán su récord como campeón. Todo ello en una reciente aparición en Busted Open Radio después de que se informara de que se ha desvinculado de la casa Élite así como Dave Meltzer comentara que cree que «The Greatest of All Time» lo superará.

► AEW

«Propuse un desenlace para ese combate (el último de Sting). Me miraron como si hubiera dicho siete cosas diferentes… No creo que Tony Khan supiera que estaba tomando anticoagulantes. He estado haciendo todas esas cosas durante todos estos años. Tengo ese coágulo de sangre desde 2012. Tony, si me lo preguntó una vez, me lo preguntó diez veces: ‘No te cortes’. Pero yo quería hacerlo. Quería que esos tipos tuvieran el mismo tipo de combate, pero al final, en lugar de dejarme tirado así, simplemente mantenerme fuera del ring todo el tiempo.

«Al final, con Sting de pie y esos tipos ya idos, salto sobre Sting, boom, boom, boom, él me hace un gran movimiento, me aplica el Scorpion Death Lock, y así salimos como empezamos hace 31 años. Habría levantado el techo del lugar y me habría convertido en un villano para tener una dirección a seguir. Ahora es difícil que la gente se enoje conmigo.»

Flair añadió con una risa: «No he vuelto a saber de ellos desde entonces. ‘Ric, eso es una gran idea. Te llamaremos más tarde'».

► 16 veces Campeón Mundial

«Honestamente, tengo un gran respeto personal por John Cena. En mi opinión, es uno de esos tipos realmente excepcionales, y he conocido a unos cuantos. En un mundo ideal, sería mi hija [Charlotte], lo cual creo que sería lo más importante que podría suceder. Una vez le dije, aunque no le gustó la comparación, le dije: ‘Serías tan famosa como Serena Williams si rompieras ese récord. Ha estado ahí durante tanto tiempo’.

«Ella no apreció la comparación, pero es una de las mejores atletas vivas hoy en día. Pero si deciden hacerlo con John, no tendría ningún problema. Sería el primero en subir al ring y estrecharle la mano.»