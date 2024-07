Ludwig Kasier revela que no podía respirar después de lesionarse y habla de cómo lo está ayudando su pareja, Tiffany Stratton, de haberse separado de Gunther en la programación de WWE y de Bash in Berlin, Premium Live Event que la compañía realizará el 31 de agosto en su país natal, Alemania.

► La lesión

«Estaba un poco golpeado antes, tenía un pequeño problema con mi costilla. Y sí, muy, muy temprano en el combate – de hecho, creo que en el primer minuto o en el segundo – caí y sentí de inmediato que mi costilla estaba rota. Ya no podía respirar bien, ni moverme realmente. Sí, esa fue la situación.Con todo en la vida, si te encuentras en una mala situación, haces lo mejor que puedes. Y eso fue lo que hicimos. Lo manejamos bien, todo salió bien, pero obviamente quiero estar allí, quiero luchar y actuar. Es realmente una lesión molesta, pero estoy bendecido en cuanto a genética y recuperación. Me estoy recuperando muy bien, y volveré en poco tiempo. Pero, obviamente, siendo quien soy, quiero estar allí cada semana».

This was the spot that cause Ludwig Kaiser’s injury. pic.twitter.com/q0Xdio49Fd — WWESuchGoodSh1t (@WWESGS1) June 25, 2024

► Tiffany Stratton

«Ella también está en el negocio, así que creo que hay mucha más comprensión en ciertas situaciones, como cuando llego a casa golpeado o sin ganas de salir o lo que sea. Obviamente, estando en dos shows diferentes, eso lo hace un poco más difícil, ya que básicamente solo nos vemos un día completo los miércoles. Pero al final del día, todavía tenemos una situación muy, muy buena, una vida muy buena. No podemos quejarnos, estamos muy bendecidos«.

► Gunther

«Me siento muy cómodo con lo que estoy haciendo ahora mismo en esta nueva dirección. Siempre que tengo mucho tiempo para ser vocal, y puedo ser yo mismo y decir lo que me gustaría decir de la manera en que me gustaría decirlo, hay tanta libertad que estoy obteniendo. Y estoy muy, muy feliz con esa posición ahora mismo, todo ha ido exactamente en la dirección correcta».

► Bash in Berlin

«Esto realmente se siente como el verano de Alemania. Venimos directamente de la Eurocopa, que fue totalmente increíble. Todos se unieron, todos se divirtieron mucho entre ellos, exactamente como se supone que debe ser. Eso establece el tono perfecto para el resto de agosto en Berlín«.