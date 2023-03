Mandy Rose disfrutó de un exitoso reinado como campeona NXT antes de perdir el título contra Roxanne Perez. 24 horas después de este revés, Rose fue liberada de WWE por publicar contenido para adultos en su página de Fantime, pero el legado que dejó durante su última etapa en NXT es algo pocas veces visto en la marca, aunque haya venido precedido de una discreta carrera en el elenco principal.

En WrestleMania 35, Becky Lynch, Ronda Rousey y Charlotte Flair hicieron historia al encabezar WrestleMania por primera vez en su historia. Flair y Rousey pusieron sus títulos en juego para el encuentro, donde The Man salió victoriosa y doble campeona. No obstante, también era conocido de que este no fue el plan en un inicio y que las cosas se dieron por la enorme popularidad que Becky Lynch había alcanzado durante los meses previos al evento, a raíz de un puñetazo que recibiera de Nia Jax en vísperas de Survivor Series.

El ex escritor de WWE Dave Schilling estaba volviendo a ver el programa mientras compartía algunas cosas en sus redes sociales. Específicamente recordó lo relacionado a aquella lucha en WrestleMania 35, y en una de sus publicaciones mencionó de que se suponía que Mandy Rose vencería a Charlotte Flair por el Campeonato Femenil SmackDown en WrestleMania 35 antes de que WWE rechazara este plan. Evidentemente, esto implicaba de que Becky Lynch y Ronda Rousey se hubieran enfrentado a nivel individual en aquel evento, lo cual era uno de los rumores que circulaban en la época.

The SmackDown women’s title was supposed to be won by Mandy Rose at this WrestleMania. Instead, we got this famous main event.

At no point did Nia Jax figure into this title match. Nor did I ever see her again after this night. Hope she’s doing well. pic.twitter.com/5USDUEZaQu

— Dave Schilling (@dave_schilling) March 16, 2023