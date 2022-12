Tyson Fury es uno de los nombres más importantes en el mundo del boxeo, donde es el actual Campeón de Peso Completo WBC. Hizo su debut en el ring de WWE en Crown Jewel en 2019 y derrotó a Braun Strowman por conteo fuera. Recientemente, Fury hizo una aparición en WWE Clash at the Castle, negándole a Austin Theory el canje de su maletín, y muchos se preguntan cuándo volverá a aparecer para la compañía.

► Tyson Fury iba a aparecer en Royal Rumble 2023 y en WrestleMania 39

Mucho se ha estado estado especulando de que Tyson Fury podría estar involucrado en el Royal Rumble o en WrestleMania el próximo año, y según informó recientemente The US Sun, a WWE le encantaría tenerlo involucrado en la ruta hacia WrestleMania 39, pero actualmente no le es posible trabajar en los Estados Unidos por un tema de visado.

“Tyson es muy querido en la WWE y su aparición en cualquier combate y una carrera hacia Wrestlemania generaría grandes titulares e interés de los fanáticos. Sin embargo, su estatus migratorio está resultando difícil de manejar. Tyson y el equipo legal o resolver toda esta área gris y complicada. Pero la no entrada, en pocas palabras, significa la falta de pago”.

“Y la gente puede no creer esto, pero presentarse a un combate o ser parte de los espectáculos, ni siquiera pelear, le genera varios millones de dólares. Entonces, este problema con su visa de trabajo en los Estados Unidos le está costando una gran cantidad de dinero. La WWE trabaja con atletas extranjeros todo el tiempo para ayudar en el procesamiento de su visa para las apariciones. El equipo legal está al margen ofreciendo apoyo en este asunto, pero en última instancia obtener la aprobación está en la cabeza de Tyson y en cómo la inmigración de EE. UU. evalúa su caso”.

El mismo medio informó en el mes de junio pasado de que tiene negada la entrada a los Estados Unidos porque supuestamente lo vinculan con un jefe de la mafia irlandesa.

«Se cree que las prohibiciones están relacionadas con vínculos con el presunto jefe de la mafia irlandesa Kinahan, quien en abril fue sancionado.»

La participación de Tyson Fury en el camino hacia WrestleMania podría ayudar a impulsar la venta de boletos, pero primero el problema de inmigración debe ser resuelto en el corto plazo. Habrá que ver si llega a suceder o no, aunque de persistir el problema, podrían programarle una aparición en Arabia Saudita, que tiene un evento premium garantizado.