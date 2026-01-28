Había grandes planes para Rusev en WWE, pero se desecharon

Rusev está actualmente en su segunda etapa dentro de la WWE, con el búlgaro iniciando bastante fuerte superando rivalidades como contra Otis y Sheamus. Sin embargo, su último combate televisado fue en la edición del 6 de diciembre de «WWE Main Event», donde derrotó a Otis de Alpha Academy, y antes de eso, «The Bulgarian Brute» se enfrentó a Jey Uso en los cuartos de final del torneo «The Last Time Is Now», perdiendo el combate.

► Rusev no ha luchado en el 2026

En una edición reciente de «Wrestling Observer Radio», Dave Meltzer reveló que Rusev tiene previsto regresar próximamente, pero también comentó que la WWE ha fallado con su personaje y compartió cómo la serie de Netflix «WWE Unreal» parecía indicar que el luchador búlgaro estaba siendo inicialmente posicionado para el evento principal.

«Ha sido una gran decepción. Si vieron ese programa de ‘WWE Unreal’, se notaba que lo estaban preparando para el primer puesto. Iba a perder la final de King of the Ring contra Cody Rhodes. Iba a enfrentarse a Jey Uso por el título en un PPV y, obviamente, nada de eso ocurrió. Así que ahí lo tienen, no es que lo trajeran para marginarlo. Lo trajeron para convertirlo en un monstruo, no lo superó y ahí está ahora mismo.»

Desde su última aparición televisiva en noviembre pasado, Rusev ha disputado un par de combates en «WWE Main Event» en diciembre, pero no ha competido en ningún combate televisado ni no televisado para la compañía este año. Dicho esto, con el Royal Rumble programado para este sábado, «The Bulgarian Brute» podría ser una de las sorpresas en el combate.