¿Ha tirado la toalla WWE con Kairi Sane?

Dentro del "boom" de contrataciones asiáticas realizadas por WWE en los últimos años, Kairi Sane llegó hace tres como una gran apuesta de futuro para la división femenil. Inmediatamente, la ex-Stardom entró a formar parte del primer Mae Young Classic, saliendo ganadora después de batir a nombres hoy de mucho peso, tanto dentro como fuera del Imperio McMahon.

Enorme racha ganadora que desembocó en NXT TakeOver: Brooklyn IV, donde "The Pirate Princess" se deshizo de nuevo de Shayna Baszler, después de verse las caras con "The Queen of Spades" en la final del MYC, para conseguir esta vez el Campeonato Femenil NXT.

► Kairi Sane, afectada por otra particular "pandemia"

Pero una vez WWE quiso que Sane llevara su arte al elenco principal y se produjo su traspaso a SmackDown en abril de 2019, una vez más, tuvimos que hablar de ese "virus" que toca a la mayoría de competidores procedentes de NXT, y que hace que Johnny Gargano o Tommaso Ciampa declaren abiertamente su negativa a abandonar la marca dorada.

Y el siguiente dato, apuntado en un artículo de Cageside Seats, resulta muy revelador.

«El 23 de abril de 2019 Kairi Sane derrotó a Peyton Royce en 1 minuto y 35 segundos en su primer combate individual desde que fue ascendida al elenco principal de WWE vía NXT. Esta no sólo es su única victoria individual desde ese ascenso, sino también su última victoria individual mediante cuenta de tres o rendición hasta la fecha».

Posteriormente, Sane sólo ha salido con el brazo en alto de manera individual una vez más, al vencer a Natalya por conteo de 10 fuera del ring durante el episodio de WWE Raw del 17 de febrero. Y tampoco puede decirse ahora que su unión junto a Asuka le esté reportando éxitos, pues "The Empress of Tomorrow" parece haber retomado su carrera en solitario después de que ambas perdieran el Campeonato Femenil de Parejas WWE en WrestleMania 36.

A finales del pasado año, hablamos de un posible regreso de Kairi Sane a Stardom, cuando Dave Meltzer reveló que Bushiroad iba a ofrecerle a la gladiadora una importante suma de dinero para recuperarla. Además, la relación sentimental que Sane mantiene con el luchador EVIL de NJPW supone un importante factor de cara a su vuelta a Japón.

No hay constancia de que WWE tenga planes sólidos para Sane, más allá de servir de esparrin de Nia Jax el pasado mes, quedando fuera de la lucha femenil de escaleras de Money in the Bank 2020. De ahí que no nos habría pillado por sorpresa que Sane hubiese formado parte de los recientes despidos del "miércoles negro", pues se reportó que estaría dispuesta a no renovar contrato con sus actuales empleadores.