¿Ha sugerido Josh Alexander su firma con WWE?

Esta semana, ante los micrófonos del podcast ‘Straight Talk Wrestling’, Josh Alexander revelaba haber estado muy cerca de aparecer por NXT, como parte del acuerdo entre WWE y TNA.

«Diré que hubo una situación en particular en la que se suponía que iba a ir, pero no sucedió. Hubo quizás otras dos ocasiones en las que me pidieron que fuera, pero por alguna razón, eso se canceló. No guardo ningún resentimiento por ello. Anteriormente hice equipo con Ethan Page como The North, pero se discutieron múltiples ideas antes de que los planes se vinieran abajo. «En ciertos momentos, surgieron muchas propuestas. Ya fueran ciertas o no, simplemente no se concretaron por alguna razón. El momento no era el adecuado para que sucedieran».

Como reitera seguidamente en dicha entrevista, Alexander no guarda rencor a TNA por ello, aunque sí que cambiará de aires cuando su contrato concluya la próxima semana. Y según expone «The Walking Machine», vaya donde vaya, quiere hacer algo más que «dream matches».

«Me han dicho [sus agentes] que se han dado conversaciones y hay opciones en la mesa y tendré que tomar decisiones bastante serias de aquí a la medianoche del 15 de febrero. Estoy entusiasmo, muy nervioso. Soy un privilegiado por estar en este viaje, tengo mucha suerte por las oportunidades que me dieron en TNA y nunca hablaré mal de TNA porque no estaría en esta posición si no fuese por las oportunidades que me dieron hace seis años al firmar con TNA Wrestling […] «Eso es lo que busco. No sólo combates soñados y trabajar con ciertas personas. Me he involucrado en el arte de contar historias. La lucha libre televisada es muy distinta a la de la escena independiente y he tenido el privilegio de contar historias increíbles en TNA. Quiero contar más historias. Creo que me he vuelto bastante bueno, y es algo que me apasiona. El 15 de febrero vamos a averiguarlo juntos. Estoy muy entusiasmado».

► La despedida de Josh Alexander

Este jueves, veremos en iMPACT! el último combate de la agenda de Josh Alexander con TNA, cuando enfrente a Eric Young. Ya grabado el pasado 24 de enero desde el Boeing Center en San Antonio (Texas, EEUU), se emitirá apenas 48 horas antes del fin de su contrato.