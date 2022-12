¿Ha sido realmente suspendido Matt Riddle?

La ausencia reciente de Matt Riddle sobre las pantallas de WWE habría respondido a un segundo test positivo por sustancias prohibidas. Y según reveló Cassidy Haynes de Bodyslam, «The Original Bro» se encontraría pasando por un programa de rehabilitación cual trámite habitual dentro de la política de la compañía.

Informaciones que, no obstante, fueron negadas vía fuente cercana a Riddle, como este pasado viernes expuso Dave Meltzer.

Y aquí entra ahora en juego Sean Ross Sapp de Fightful, quien suscribe lo publicado por Bodyslam.

I'd heard the BodySlam story was accurate and saw a lot of stuff to back it up https://t.co/1fNPXLHWqo