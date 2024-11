Tras el reinado de MJF, y mientras Jack Perry y Sammy Guevara están por ahora lejos de los puestos estelares, Darby Allin se presenta como principal candidato a ser el siguiente Campeón Mundial AEW entre los denominados «Four Pillars» de la empresa.

Si Allin, con todos los golpes que se da en cada combate, quien va camino de acabar en una silla de ruedas antes de cumplir los 40, no protagoniza al menos una ostentación, AEW podría exponerse a una denuncia colectiva por parte de muchos seguidores (un servidor incluido). Y considerando la historia actual de los Death Riders y el epílogo de Full Gear 2024, todo parece encajar para que Allin suceda a Jon Moxley.

Pero por ahora, Allin está inmerso en el Continental Classic, donde no ha empezado con buen pie, pues salió derrotado de su primer combate, ante Brody King, durante el último Dynamite.

Es de suponer que un presumible triunfo de Darby Allin se daría al amparo de un gran escenario, y tal vez el propio luchador haya dado cierta pista. Bajo reciente charla con Wrestle Radio Australia, Allin reveló qué planes tiene para AEW Grand Slam: Australia.

El 15 de febrero de 2025, AEW celebrará Grand Slam: Australia, su tercer gran show internacional (tras las dos ediciones de All In), desde el Brisbane Entertainment Centre de dicha ciudad. Considerando la fecha de este PPV, seguramente Moxley no pierda tan pronto el título mundial en pos de desarrollar más la historia.

Nótese que Allin evita mencionar expresamente el nombre del ex-WWE, y a cambio, tal vez se enfrente a otro Death Rider. Recordemos, asimismo, cierta promo de «The Enigma» en el Dynamite de la semana pasada, con la que el gladiador avisó que iría a por todos los miembros de la facción ruda.

Are we about to get a preview of next week’s Continental Classic Gold League match between Brody King and Claudio Castagnoli?!



