¿Ha firmado Trent Seven con AEW?

Puede decir Trent Seven que estelarizó posiblemente el mejor episodio de la historia de AEW Rampage y apareció en uno de los eventos de pago por visión de mayor calado en el devenir de ROH.

Este pasado viernes, Seven fue el rival elegido por Kip Sabian para enfrentar a Orange Cassidy con el Campeonato del Atlántico AEW en juego. Y aunque fracasó, la otrora mitad de Moustache Mountain tuvo una gran actuación.

24 horas después, Seven estuvo presente sobre otro producto de Tony Khan. En este caso, durante ROH Final Battle 2022, observando de cerca el combate entre Daniel Garcia y Wheeler Yuta. Una sugerencia quizás de que será próximo retador de Yuta, nuevo Campeón Puro ROH.

Y Seven supuso tema de discusión de Tony Khan ante los micrófonos de la rueda de prensa pos Final Battle.

Sin embargo, las últimas imágenes compartidas por el propio Seven en Instagram genera dudas entre la comunidad luchística de internet acerca de la verdadera vinculación del veterano con AEW, pues los comentarios de varios compañeros de industria (entre ellos Andrade, en teoría aún bajo contrato con los Élite) sugieren que ya forma parte oficialmente de la novel empresa.

No tendríamos por qué poner en tela de juicio las palabras de Khan. Ya sabemos que el mandamás de AEW gusta de proclamar a los cuatro vientos cualquier nueva adquisición, especialmente si se trata de nombres procedentes de WWE.

En cualquier caso, Seven resultaría un magnífico añadido para el elenco de AEW o ROH, si bien la primera va sobrada de talentos varoniles. Mientras, dependiendo de la naturaleza de su contrato, estaríamos ante una valiosa pérdida para la escena independiente de medio mundo, obviando por supuesto la británica.

