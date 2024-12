¿Ha firmado contrato Matt Cardona con AEW?

Sigue suscitando especulaciones la sorpresiva presencia de Chris Jericho este pasado sábado en GCW The Highest In The Room 3.

Y es que el contexto, cuando las relaciones entre GCW y AEW no parecían pasar precisamente por un buen momento, tras controversiales declaraciones de Effy sobre Tony Khan y la cancelación de un compromiso de Ricky Starks con la promotora «indie», no invitaba a pensar en un cameo de Jericho. Pero el Campeón Mundial ROH hizo acto de presencia.

Sumemos a esto, además, la estampa del presumible estelar de ROH Final Battle 2024: Jericho defendiendo su oro ante Matt Cardona, hoy la principal cara de GCW. Una implicación que, lógicamente, desata rumores sobre la firma del «Alwayz Ready» con AEW, y se confirmaría mediante su victoria.

El estatus contractual de Matt Cardona, desde su despido de WWE recalcitrante defensor de la agencia libre, fue tocado por Dave Meltzer bajo reciente edición de la Wrestling Observer Radio. Y el periodista, si bien no asegura que Cardona sea «All Elite», dice lo siguiente.

