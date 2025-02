¿Ha cambiado algo entre Raj Dhesi (Jinder Mahal) y AEW?

El año pasado, Raj Dhesi (Jinder Mahal) hablaba así acerca de la posibilidad de unirse a AEW:

«No he hablado con ninguna empresa importante todavía. Estoy en el circuito independiente y trabajando en GCW. Tengo un montón de fechas independientes más agendadas. En los últimos dos años, no he luchado mucho, tal vez diez combates, lo cual no es lo que estoy acostumbrado. Quiero volver a entrar en el juego, recuperar mis piernas, acostumbrarme a recibir golpes nuevamente. Adaptarme y volver a estar en forma en el ring. Luego, a partir de ahí, veremos. Todo es posible. Me encantaría ir a TNA, AEW, New Japan, a cualquier lugar. Incluso solo los independientes. Me lo estoy pasando genial eligiendo mi propio horario, pasando tiempo con la familia.»

🚨MAJOR ANNOUNCEMENT!🚨

Smash Wrestling will be hosting a massive event in Toronto on March 1st at The Rec Room (across from Rogers Centre)—just hours before WWE’s Elimination Chamber!

RAJ DESI (FKA Jinder Mahal in WWE) is coming to Smash Wrestling!

🎟 https://t.co/AAxK7OMG2H pic.twitter.com/8ixqZVeBVk

— Smash Wrestling (@smashwrestling) February 13, 2025