GZW Presenta: Resurgencia este Sabado 25 de Febrero en Bayamón

La empresa GZW (Ground Zero Wrestling) estará presentando el evento Resurgencia este próximo Sábado 25 de Febrero en la Cancha Braulio Dueño en el pueblo de Bayamon desde las 6:00 pm, con un Meet and Greet con el bando rudo mientras a las 6:30 pm podrás conocer al bando técnico y a las 8:00 pm suena la campana.

Parte de los luchadores que estarán regresando a Puerto Rico lo es el ex campeón de GZW y actual luchador de la NWA, Bryan idol, Controversial Inc. y el debut de Natalia Markova parte de la NWA. Entrada General $10.00 y niños menores de 11 años entran completamente Gratis acompañado por un adulto. Al momento no se ha revelado el cartel del evento.