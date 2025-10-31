Entre las promotoras «indies» existentes dentro del circuito europeo, German Wrestling Federation (GWF) es la segunda con mayor trayectoria, fundada allá por 1995, sólo por detrás de All Star Wrestling, cuyos inicios se remontan a 1970. Si bien la alemana se mantiene bastante más activa, de ahí que de algún modo pueda considerarse la gran veterana de la lucha del viejo continente.
Y como cada noviembre, GWF ofrece a sus seguidores un show de aniversario, que en 2025, al cumplirse una cifra tan redonda, promete ser especial este próximo domingo. Porque por lo pronto, su «money match» tiene a Mustafa Ali de retorno en la empresa para una revancha con Peter Tihanyi, si bien ahora el húngaro ya no ostenta el Campeonato Mundial GWF. Pero aquel duelo el pasado febrero en Global Warning terminó sin resultado como consecuencia de un ataque de Blutsbrüder, y Tihanyi quiere corroborar de una vez por todas si puede estar a la altura de uno de los mejores del mundo apenas dos meses después de recuperarse de su grave lesión, disputando así su primer combate para GWF desde aquel percance.
Ali tiene estos días un calendario algo despejado, pues hasta el 13 de noviembre no tiene estipulado nuevo compromiso, en las siguientes grabaciones televisivas de TNA, tras ser parte de Bound For Glory casi tres semanas atrás.
► 30 años de GWF
Mientras, en el resto del cartel se defenderán todos los oros de GWF a excepción del Campeonato de Berlín, conquistado por Carlito en el anterior show de la compañía, Blockbuster. He aquí el cartel completo que presenta GWF Legacy: 30 Jahre Berlin Wrestling este 2 de noviembre, desde el Festsaal Kreuzberg en Berlín.
- CAMPEONATO MUNDIAL GWF, LUCHA A TRES BANDAS: Axel Tischer (c) vs. Metehan vs. Rambo
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL GWF Y CAMPEONATO FEMENIL INDEPENDIENTE, GANADORA SE LO LLEVA TODO: Jane Nero (c) vs. Katey Harvey (c) – Blue Nikita como réferi especial
- CAMPEONATO DE PAREJAS GWF: Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) (c) vs. Gulyás Bros. (Atilla Gulyás y Vilmos Gulyás)
- Mustafa Ali vs. Peter Tihanyi
- LUCHA A TRES BANDAS: Ahura vs. Aytac Bahar vs. Toni Harting
- Blackout (Laurance Roman y Stephanie Maze) en acción
- RETO ABIERTO: Fast Time Moodo vs. ?
- Cory Zero debutará en GWF
