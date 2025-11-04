Gustos de Tiffany Stratton: Música, moda, series…

La ya ex-Campeona WWE Tiffany Stratton deja a un lado la lucha libre para hablar de otros intereses: desde Eminem hasta Gossip Girl pasando por la NFL. Cabe mencionarse que, si bien se acaba de publicar, la entrevista fue realizada antes de que perdiera el título mundial ante Jade Cargill en Saturday Night’s Main Event.

► Los gustos de Tiffany Stratton

Carrera en WWE

“Honestamente, nunca olvidaré Australia y Perth… era mi año de novata, me habían subido solo unas semanas antes. Nadie me conocía realmente en esa Elimination Chamber. Y entrar y escuchar que gritaban ‘Tiffy Time’ antes de que siquiera estuviera en el ring fue un gran impulso de confianza.”

“Charlotte Flair fue una gran inspiración para mí. Era quien veía en mi televisión y me identificaba con ella.”

“También Trish Stratus… creo que tenemos historias similares. La gente nos juzga como caras bonitas, rubias, pero cuando entramos al ring, demostramos que hacemos el trabajo.”

Moda y estilo

Sobre patrones:

“Camo. Estoy muy metida en la ropa de camuflaje ahora mismo. Las rayas verticales estilizan mucho, pero igual elijo camo.”

“Animal print. Amo el estampado de guepardo.”

Sobre estilo personal:

“Estoy tratando de mejorar mi moda últimamente. Me gusta el street style: pantalones anchos, ropa suelta.”

“Si no estoy en ropa deportiva, uso un conjunto deportivo lindo o pantalones cargo con corsé.”

Marcas y estética Y2K:

“Ed Hardy está volviendo. Me encanta, sobre todo con pedrería.”

“Si pudiera hacer un atuendo de ring con una marca, elegiría True Religion. O Von Dutch.”

Sobre gorras:

“Me encanta usar gorras de los Yankees o de LA Dodgers. No sé nada de los equipos, solo me gusta cómo se ven.”

Calzado y accesorios que usa o lleva de viaje:

“Me encantan mis Dunks. También las Sambas, son súper cómodas.”

“Cuando viajo para apariciones, llevo: un par de tacones cómodos, botas largas, unas Sambas, unos Dunks neutros, y unas New Balance para entrenar.”

Música y series

“En los vuelos siempre vuelvo a Vampire Diaries. O Gossip Girl. Cosas bien básicas así.”

“Para entrenar escucho rock antiguo o Nickelback. Escucho música tan aleatoria… es una locura.”

“Mi playlist tiene Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Linkin Park, Christina Aguilera, Eminem, Creed, etc.”

“Si tuviera que elegir una artista para hacer una colaboración y la canción habla de mí: Sabrina Carpenter. Si soy yo como Jessica: Ozzy Osbourne.”

Otros deportes

“Esto puede sonar raro, pero siempre he querido jugar football en la NFL. Parece muy divertido taclear gente.”