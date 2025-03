Gunther: «WrestleMania 41 será la muerte del experimento Jey Uso»

Gunther no solo buscará defender el Campeonato Mundial de Peso Completo de WWE en WrestleMania 41 sino también terminar con el fenómeno en torno a Jey Uso.

► El final o el comienzo

Durante el episodio de Monday Night Raw del 10 de marzo el campeón atacó nuevamente al retador y una vez terminado le avisó de que se avecina su final en WWE Raw Exclusive:

«¿Resiliencia? El único resiliente aquí soy yo, porque mantengo el estándar más alto para mí mismo y para el Campeonato Mundial de Peso Completo. Pero aquí estamos. Jey Uso, vamos a tener la mejor lucha de tu vida. No la mía. He vencido a luchadores más fuertes, he vencido a luchadores mejores. Y especialmente te he vencido a ti tres veces seguidas. ¿Y qué haces? En lugar de mostrarme un poco de respeto, en lugar de demostrarme que realmente vales mi tiempo, simplemente sigues haciendo la misma basura de siempre. Corriendo por ahí, promocionando ese estúpido lema de cuatro letras, divirtiéndote un poco con todos para ocultar tu falta de habilidad en el ring. ¿Diversión, eh? ¿Te estás divirtiendo, Jey?

Te prometí diez semanas de infierno. Yo sí me estoy divirtiendo. Cada semana, cuando te derroto, me divierto. Cada semana, cuando te asfixio, me divierto. Faltan 40 días para WrestleMania. Voy a lastimarte. Voy a hacerte sufrir. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para darte una razón para no presentarte en WrestleMania. Pero acabamos de aprender que eres resiliente. Así que cuando entres a Las Vegas, no será el punto culminante de una triste carrera de veinte años siendo el segundón. Será el acto de misericordia que ponga fin al experimento de Jey Uso. Cuatro letras, una palabra. Infierno.»