Gunther vs. Logan Paul apunta al estreno de WWE Raw en Netflix

Una semana atrás, Logan Paul dijo haberse retirado de la lucha libre, descartando su aparición en WrestleMania 41. Pero evidentemente, aquellas palabras fueron un mero señuelo para que hoy, su promo en durante el «Raw on Netflix Kickoff» luciera algo menos previsible.

Adam Pearce anunció a Paul como nuevo miembro de la marca roja, y a continuación, el ex Campeón de los Estados Unidos WWE tomó el micrófono para exponer esto.

«He estado viendo mucho Monday Night Raw, los eventos premium. Paul [refiriéndose a Triple H], tus chicos se han superado. Ahora mismo, el producto es asombroso, absolutamente increíble. Y tíos, poder ver a mis colegas luchar semana sí semana también es lo que de verdad ha hecho que me dé cuenta que soy mucho mejor que cualquiera.

«Seré humilde, pero soy el mejor atleta de esta arena. Fui el mejor Campeón de los Estados Unidos de todos los tiempos. Cada uno de mis combates es un combatazo. Pensad en ello. Mike Tyson quiere pelear conmigo. Conor McGregor quiere pelear conmigo. Por supuesto que sí. El cheque por luchar con uno de los hermanos Paul es algo que cualquiera de estos peleadores pasados de rosca querría.

«Y la mejor parte de ser yo es que puedo hacer lo que amo, y yo amo este deporte. Así que esto es un mensaje para todo el elenco de WWE, para todos los que están viendo esto ahí atrás, todos los que me están viendo en casa, porque sé que me estáis viendo: si tenéis algo que quiero, me lo voy a llevar. No voy a pedir permiso, voy a arrebatártelo».