Gunther vs. Goldberg es oficial y esto opina JBL

Gunther vs. Goldberg es oficial por el Campeonato Mundial de Peso Completo de la WWE para la edición de Saturday Night’s Main Event del 12 de julio de 2025. Será la primera defensa titular del «Ring General» desde que recuperó el cinturón de manos de Jey Uso en Monday Night RAW el 9 de junio y el último combate de la carrera del miembro del Salón de la Fama.

Las opiniones no se están haciendo esperar y en esta ocasión queremos destacar la del también Hall of Famer JBL:

Además, John «Bradshaw» Layfield también dice lo siguiente sobre el final del reinado del «Main Event»:

«Me gusta lo que hicieron. No sé hacia dónde van con esto, pero me gusta el hecho de que cambiaron las cosas un poco. Sabes, todo va por etapas. Recuerdo que alrededor del año 2000, al comienzo de la década, se cambiaban los títulos todo el tiempo. Luego, de repente, tienes a tipos que sostienen un campeonato por mucho tiempo. Tuvimos a Roman, a Cody; campeones que mantuvieron sus títulos por mucho tiempo. Es bueno variar las cosas. Nunca sabes qué puede pasar. Siempre decíamos que deberíamos cambiar títulos en los eventos no televisados, solo para que la gente sepa que cualquier cosa puede pasar.

«Creo que eso le añade intriga al show, cuando no tienes simplemente a un campeón que sabes que no va a perder. Mira, Jey sigue en la escena estelar. Sigue siendo Jey Uso. No me importa si tiene un título o no; sigue estando en el panorama principal. ¿El regreso de The Usos? Me parece fantástico, y le da a Jey una carrera más longeva. Afortunadamente, Jey es parte de uno de los mejores equipos en pareja de todos los tiempos, y se puede argumentar que podrían terminar siendo el mejor de todos. Puede alternar entre ser un gran luchador individual y volver a ser parte de este increíble equipo. Eso le da una carrera muy larga a un tipo, porque no está limitado a una sola cosa que pueda hacer.»