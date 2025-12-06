Gunther venció a LA Knight: Será el último rival de John Cena

El torneo Last Time Is Now ha encontrado a su vencedor. En una final épica que enfrentó a dos de las fuerzas más populares de WWE, Gunther derrotó a LA Knight para convertirse oficialmente en el último rival de la carrera de John Cena.

► Momentos clave

Desde el inicio, la intensidad fue máxima. Gunther intentó imponer su poder con una patada contundente, pero LA Knight respondió con la fiereza que lo caracteriza, descargando una ráfaga de puñetazos y patadas. El General del Ring contraatacó con sus brutales machetazos al pecho, pero Knight demostró su astucia al evitar un powerbomb y enviar a Gunther al exterior con un azotón.

La lucha se trasladó fuera del ring, donde Knight conectó unas patadas voladoras que estamparon a Gunther contra la mesa de comentaristas. Sin embargo, la experiencia del austriaco prevaleció. De vuelta al cuadrilátero, castigó a Knight con uppercuts europeos, machetazos y una serie de rodillazos en la esquina que parecían decidir el combate, pero Knight, con una resistencia sobrehumana, sobrevivió.

El momento de mayor emoción llegó cuando LA Knight conectó su movimiento final, el BFT, de manera sorpresiva. Por un instante, todo pareció decidido, pero Gunther, en una demostración de tenacidad pura, logró colocar su pie en la cuerda inferior para interrumpir el conteo en el último segundo.

Con Knight desconcertado, Gunther aprovechó para descargar una lluvia de codazos y, en un giro estratégico, aplicó una llave de sumisión. Bloqueando cabeza y brazo, el General del Ring cinchó un candado cruzado con una fuerza implacable, forzando a un LA Knight exhausto a rendirse.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria por sumisión, Gunther gana el torneo y escribe su nombre en la historia. Tendrá la tarea monumental de ser la última prueba en la legendaria carrera de John Cena, en un choque que promete ser el punto final perfecto para la carrera de un ícono.