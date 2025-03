Gunther venció a Axiom en un intenso combate

El camino de Gunther a WrestleMania continúa y aprovechando que estaba en España, buscó destruir al ídolo local, Axiom.

Fue así, que el Campeón Mundial de Peso Completo, retó al enmascarado a un mano a mano, donde el español salió con todo desde el primer momento, pues aunque Gunther hizo menos a su rival, este consiguió poner en aprietos a su rival.

GUNTHER CHOPPED THE SOUL OUT OF AXIOM!#SmackDown pic.twitter.com/96Wc6zEYmZ

— The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) March 14, 2025