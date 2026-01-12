Gunther vence a AJ Styles sacando el colmillo

Después de todas las faltas de respeto de Gunther contra John Cena, AJ Styles buscó detener al Ring General, por lo que se enfrentó a él en un encuentro que no fue nada sencillo.

Lejos de ser un simple enfrentamiento, el duelo se transformó en una guerra de desgaste, con castigos prolongados, estrategia clara y un desenlace que dejó más preguntas que respuestas.

El combate arrancó con forcejeos y patadas rápidas de AJ Styles, quien buscó neutralizar la potencia de Gunther desde el inicio. Sin embargo, cada intento ofensivo del “Phenomenal One” fue respondido con la rudeza característica del austríaco, cuyos chops comenzaron a marcar diferencias.

Con el paso de los minutos, Styles centró su estrategia en castigar la pierna izquierda de Gunther, aplicando Dragon Screw y Calf Crusher en repetidas ocasiones, llevando al límite al “Ring General”. Gunther, fiel a su estilo, resistió el dolor y respondió con powerbombs y castigos demoledores que mantuvieron el combate al filo.

► Momentos claves

El clímax llegó cuando Gunther pareció rendirse atrapado en un Calf Crusher, pero el réferi no validó la rendición. Aprovechando la confusión, Gunther sorprendió a Styles con un golpe bajo ilegal y lo remató con una powerbomb para sellar la victoria.

GUNTHER ACTUALLY TAPPED OUT OMFGG pic.twitter.com/bG93iWEnWl — Santa V. ✨🎅🏾♥️♥️🕷️🐝 (@HaangEmHiigh) January 12, 2026

¿Qué pasará ahora?

La polémica derrota deja a AJ Styles con argumentos para exigir una revancha, mientras Gunther suma una victoria más y sigue mostrando porque se ha convertido en una figura en WWE.