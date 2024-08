«The King of the Ring» Gunther acudirá a SummerSlam 2024 a luchar contra «The Archer of Infamy» Damian Priest por el Campeonato Mundial de Peso Completo de la WWE. El Campeón Intercontinental más longevo de la historia está ante su gran oportunidad de alcanzar el siguiente nivel como Superestrella. Pero, como dice Pep Guardiola, «el rival también juega», y no debemos pasar por alto al monarca, quien no hace mucho valoraba así lo que sería salir victorioso:

«Es difícil argumentar contra ese reinado que tuvo y la gente a la que venció y cómo los venció. Así que para mí, independientemente de todo lo que él diga, una victoria sobre él simplemente solidifica de lo que estamos hablando y mi posición en la compañía«.

Embed from Getty Images

► Gunther antes de SummerSlam

Ahora conocemos la visión del retador con respecto a la misma cuestión, la cual claramente es diferente a la del campeón puesto que están en situaciones muy distintas. El oriundo de Austria la comparte en una reciente entrevista con Shakiel Mahjouri de CBS Sports.

«Sería el mayor logro de mi carrera. Creo que eso es bastante obvio. Es el campeonato mundial de peso completo. Es el premio más grande que hay para ganar en este deporte. Sería un gran logro, pero también una gran responsabilidad y desafío. Para eso estoy aquí. Quiero estar en la mezcla con los mejores y en el ring con todos ellos. Para probarme a mí mismo en ese sentido.»

De ganar el título, Gunther se abriría la puerta para tener rivalidades con Seth Rollins, CM Punk, Cody Rhodes, Roman Reigns… Lo cual, no ha hecho hasta ahora.

Embed from Getty Images

¿Quién esperas y quieres que gane en SummerSlam?

Embed from Getty Images